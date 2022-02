Il Roma – Anguissa è tornato, ha svolto tutta la seduta in gruppo

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sul ritorno a Napoli di Frank Anguissa. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti ha potuto riabbracciare il suo centrocampista di ritorno dalla Coppa d’ Africa. Il camerunense si è dovuto accontentare del terzo posto nella competizione giocata a casa sua ma è sbarcato a Castel Volturno con tanto entusiasmo. Ha salutato calorosamente i compagni di squadra e poi ha svolto l’ intera seduta di lavoro con il gruppo. Una bella notizia per l’ allenatore toscano visto che il centrale potrà essere

convocato per il match di domani pomeriggio al Maradona contro l’ Inter. C’ è da capire se lo schiererà dall’ inizio o lo butterà nella mischia a partita in corso. Resta il fatto che nella rosa c’ è un elemento in più che può fare comodo in qualsiasi momento. Era assente alla seduta Koulibaly che mentre la squadra si allenava sbarcava a Capodichino davanti a tanti senegalesi esaltati dalla vittoria della Coppa d’ Africa. Il difensore si metterà questa mattina a disposizione di Spalletti e anche per lui non è certo l’ utilizzo dal primo minuto.