Kalidou Koulibaly e Andrè-Frank Zambo Anguissa sono in arrivo a Napoli e domani torneranno a Castel Volturno dopo più di un mese. A riportarlo è Sky Sport, che sottolinea come Luciano Spalletti avrà così a disposizione quasi tutta la rosa, ad eccezione di Hirving Lozano e di Axel Tuanzebe, da valutare per sabato. Sarà il tecnico toscano a decidere se schierarli dal primo minuto contro i nerazzurri.