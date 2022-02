Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Tele A per fare chiarezza sulla situazione riguardante il monte ingaggi. Queste le sue parole:

“Il monte ingaggi dovrà essere al massimo intorno ai 70 milioni lordi. Alcuni contratti sono già in essere ed è sbagliato dire che non si andrà oltre i tre milioni come tetto massimo ad ogni giocatore, è un messaggio che circola in maniera sbagliata perché ad una riserva mica darai due o tre milioni, non tutti prenderanno le stesse cifre”.