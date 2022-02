Primavera – Il Napoli perde contro il Verona 2-1

Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Verona per 2-1 la 17esima giornata di campionato Primavera 1 all’Antistadio Bentegodi.

Dopo un primo tempo molto tirato, il Verona passa ad inizio ripresa con Yeboah che sfrutta una azione da calcio piazzato.

Gli azzurrini hanno la scossa e subito sfiorano il pareggio con Barba: palla salvata sulla linea da un difensore. Il gol è comunque vicino: Marchisano lancia Ambrosino che in girata infila l’angolo per l’1-1. Il Napoli comanda il gioco e tiene i veronesi sotto pressione.

L’arbitro concede 8 minuti di recupero. E si rivelano fatali. Il Verona all’ultimo assalto conquista un rigore per fallo in area di Manè. Tira Calabrese e infila il 2-1 che sa di enorme amarezza per gli azzurrini.

Napoli: Idasiak, Barba, Costanzo, Cioffi (70′ Toccafondi), Spavone (70′ Di Dona), Manè, Marchisano, Vergara (95′ Gioielli), D’Agostino (55′ Ambrosino), Giannini, Saco. All. Frustalupi

La classifica: Roma 35, Cagliari 31, Sampdoria, 28, Inter 28, Juventus 28, Napoli 25, Atalanta 25, Genoa 25, Torino 25, Sassuolo 25, Fiorentina 24, Milan 21, Verona 20, Lecce 18, Empoli 17, Bologna 16,, Spal 15, Pescara 5.