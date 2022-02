LIVE MN – Venezia-Napoli 0-0, si va a riposo

Allo Stadio “Pier Luigi Penzo” andrà in scena, alle ore 15, la sfida di campionato fra Venezia e Napoli, valevole per la 24esima giornata di Serie A. Dopo la rocambolesca sconfitta di San Siro gli arancioneroverdi sono chiamati a fare risultato per allungare su un Cagliari alle calcagna; dal canto partenopeo, anche gli uomini di Spalletti dovranno dare una risposta significativa al Milan, vittorioso nel derby, per rientrare prepotentemente nella corsa per lo scudetto in vista della prossima partita proprio contro l’Inter al “Maradona”.

Le formazioni ufficiali:

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Nani, Okereke, Johnsen. All.: Zanetti

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti

La squadra di casa giocherà con il lutto al braccio per la recente scomparsa di Maurizio Zamparini. La sfida sarà preceduta da un minuto di silenzio dedicato proprio all’ex presidente di Venezia e Palermo.

15:02 – Comincia il match, batte il Venezia

1‘- Tiro sporco di Di Lorenzo, presa semplice di Lezzerini

5‘- OCCASIONE NAPOLI! Palla recuperata da Lobotka che invola Osimhen. Il nigeriano incrocia col destro, tiro alto ma deviato da Caldara in corner

6′– Ancora Napoli con Osimhen che prova a mettere un pallone pericoloso in mezzo, ma il 9 azzurro era stato pescato in posizione irregolare.

10′– Ebuehi prova un cross che diventa un tiro, Ospina senza problemi blocca a terra

12′– Conclusione da fuori di Zielinski, tiro potente ma Lezzerini copre bene la sfera

20‘- Sullo sviluppo di un’azione non sfruttata dai partenopei, Insigne si è ritrovato a limite dell’area di rigore dove ha aperto il sinistro, tiro centrale

23‘- OCCASIONISSIMA NAPOLI! Girata volante di Politano dopo la sponda area di Di Lorenzo, palla alta di poco sopra la traversa

25′– Esterno destro di Ebuhei, palla sul fondo

26‘- Punizione di Cuisance alle stelle, l’ex Bayern non sfrutta una punizione da ottima distanza

27‘- Destro di Osimhen, il pallone scheggia il palo esterno, 16esimo legno della stagione

31′– Accelerazione di Okereke che brucia Juan Jesus. Il 77 incrocia col destro ed Ospina compie una grande parata.

38‘- Tiro sporco di Fabiàn da fuori area, conclusione che non impensierisce minimamente l’estremo difensore arancioneroverde

44′– Combinazione fra Fabiàn, Osimhen ed Insigne che porta il 24 a calciare dal limite dell’area di rigore, tiro respinto dalla difesa avversaria

45′– Cross pericoloso di Crnigoj, palla in out

Si conclude il primo tempo senza recupero 0-0 fra Venezia e Napoli. I partenopei nonostante la supremazia territoriale non sono riusciti a sbloccare la partita, al contempo i padroni di casa si sono resi molto pericolosi con contropiedi che stavano per sorprendere più volte il Napoli.