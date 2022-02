Sta per ricominciare la sfida tra Venezia e Napoli, gara che è in mano agli azzurri, anche se, per ora, manca la stoccata decisiva negli ultimi 35 metri.

Al momento, Spalletti non opera nessun cambio, ma spera che la sua squadra sia un po’ più incisiva negli ultimi metri. Nessun cambio neanche per Zanetti.