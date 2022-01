Meret, pronto il rinnovo: sarà lui il titolare del Napoli la prossima stagione

Il Napoli punta su Alex Meret per il futuro. Il portiere friulano, infatti, secondo La Gazzetta Dello Sport, dall’anno prossimo sarà il titolare degli azzurri. La società partenopea ha deciso di puntare su di lui per l’investimento fatto (pagato 26 milioni di euro) e per l’età ancora giovane. Il rinnovo per il friulano, che attualmente guadagna un milione di euro all’anno, si aggirerebbe intorno ai 2/2.5 milioni di euro. Per questo motivo, David Ospina, che rimarrà il portiere titolare di quest’anno, probabilmente al termine della stagione non rinnoverà il suo contratto in scadenza e lascerà Napoli.