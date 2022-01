Insigne, come sostituto si valuta Januzaj: potrebbe arrivare a zero

Il Napoli a giugno dovrà sostituire Lorenzo Insigne che ha già firmato con il Toronto per l’estate. Sfumata la pista che portava a Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate che sembra essere ad un passo dal Manchester City, il club partenopeo sta sondando altre piste. Una di queste, secondo il quotidiano belga Voetbal 24, potrebbe essere Adnan Januzaj della Real Sociedad. Il belga, infatti, ha il contratto in scadenza con il club spagnolo e potrebbe arrivare in azzurro a parametro zero, visto che di rinnovo non se ne parla, almeno per il momento.