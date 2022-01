L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Mathias Olivera, terzino del Getafe, e al calciomercato del Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, i partenopei vorrebbero avere il giocatore a disposizione già da gennaio. Il giocatore, però, se non arriverà in questa sessione quasi certamente sarà del Napoli da quest’estate.