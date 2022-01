UFFICIALE – Serie A, programmazione 24°, 25° e 26° giornata: ecco quando giocherà il Napoli

La Lega Serie A ha pubblicato la programmazione di tutte le partite delle prossime due giornate di campionato, la 24°, la 25° e la 26° giornata.

Per quanto riguarda il Napoli, gli azzurri sfideranno il Venezia, dopo la sosta, domenica 6 febbraio alle ore 15. Il big match con l’Inter della 25° giornata, sarà sabato 12 febbraio alle ore 18. Per quanto riguarda la 26° giornata, gli azzurri sfideranno il Cagliari lunedì 21 febbraio alle ore 19. Tutte le gare saranno visibili solo in esclusiva su DAZN.