Sabatini: “Spalletti non sarà mai un nemico. Tra un mese il Napoli..”

Il nuovo direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino dove ha parlato del suo rapporto con Luciano Spalletti e della gara di quest’oggi tra la sua squadra ed il Napoli. Queste le sue parole:

“Maldestramente dopo le prime vittorie in campionato ho pronosticato il Napoli campione d’Italia. Spalletti non è un nemico, non può esserlo. Siamo avversari, anche se noi siamo avversari fragili. Questo non è più calcio, auspico la sospensione fino a quando non si torna alla normalità. Che senso ha arrivare a una partita con 6 uomini in meno? È una situazione invivibile.

Potrei mai mandare via Colantuono perché perde con il Napoli? E poi che squadra ha avuto a disposizione fino ad adesso? L’equità impone di poter giudicare l’allenatore se ha una squadra, ma come si fa a valutare un tecnico che tra covid e infortuni non ha mai avuto una squadra non in emergenza?.

Non abbiamo chance secondo Colantuono? Diche così per abbassare il livello di attenzione al Napoli. Magari prendono atto, ci affrontano rilassati. Magari anche Spalletti si confonde dopo frasi così.

Insigne? Il presidente del Toronto gli ha mancato di rispetto quando ha detto di averlo trovato su Transfermarkt. Il capitano del Napoli, secondo me, ha sbagliato ad andare lì perchè è ancora giovane ed è forte, ma ormai più si hanno soldi più se ne vogliono.

Pronostico? Tra un mese li avrei visti male, ma oggi se ci fanno più di due gol tolgo il saluto a Spalletti”.