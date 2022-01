Nuova maglia Napoli: ecco quando la vedremo in campo

Una maglia con fiamme di energia per conquistare, insieme all’amore del popolo azzurro, nuovi traguardi. La nuova maglia ‘flame’ realizzata dal Napoli in collaborazione con Emporio Armani ha già conquistato i tifosi. Una maglia dedicata all’amore verso il nostro grande Napoli. Un amore, una passione, un motore che generano forza e alimentano il fuoco dell’ardore agonistico dei nostri Guerrieri in campo.

La nuova maglia dovrebbe essere già indossata oggi nel derby con la Salernitana, per poi rivederla anche in Europa League.