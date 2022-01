La Repubblica – Zielinski in partenza per Bologna-Napoli: gli scatti

L’edizione online del quotidiano La Repubblica, si è soffermata sulla partenza di questa mattina di Piotr Zielinski. Come già specificato, il calciatore polacco ha terminato proprio quest’oggi il periodo di isolamento. Questa mattina infatti, all’alba, si è sottoposto all’ultimo tampone che ha confermato la sua negatività al Covid-19.

Da li è iniziato il tour de force dell’ex calciatore dell’Empoli. Il centrocampista infatti si è recato alla stazione di Napoli-Afragola per prendere il treno che lo avrebbe portato a Bologna. Li ci sarà tutta la squadra ad attenderlo, Spalletti in particolare. Il tecnico partenopeo infatti conta sul polacco per portarsi a casa i tre punti dalla sfida del Dall’Ara.

Di seguito lo scatto proposto proprio dall’edizione online del quotidiano: