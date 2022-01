Koulibaly minaccia di lasciare la Coppa d’Africa: la situazione

Secondo quanto riportato da RECORD, Kalidou Koulibaly avrebbe minacciato di lasciare la Coppa d’Africa per via dei problemi di gestione con i tamponi in seguito alla sua positività. Difatti, il giocatore è risultato positivo 4 giorni fa e come da protocollo esegue il tampone ogni due giorni. Nella giornata di domani è in programma la sfida contro la Guinea e il difensore azzurro dovrebbe saltare anche questa. Ieri il giocator è risultato nuovamente positivo avrebbe richiesto di essere tamponato nuovamente in giornata e prendere parte alla sfida di domani in caso di negativizzazione.