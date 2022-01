Giuntoli: “In questo momento siamo completi. Mertens? Vi spiego”

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre-partita della gara contro la Fiorentina di Coppa Italia in programma questo pomeriggio. Queste le sue parole:

“Rinnovo Mertens? Ne parleremo a fine anno.

In questo momento siamo completi in tutti i reparti, sta tornando in forma anche Ghoulam. Siamo sempre vigili sul mercato in caso di occasioni giuste per noi, ma siamo sempre attenti al nostro bilancio.

La Fiorentina è una grandissima squadra e il nuovo allenatore è il loro valore aggiunto. Chi gli toglierei? Vlahovic perchè può segnare in qualsiasi situazione.

Stiamo vedendo se c’è qualche occasione, ma non abbiamo nessuna necessità impellente. Abbiamo preso Tuanzebe perchè ci mancava il difensore centrale, ma ora aspettiamo i rientri di tutti”.