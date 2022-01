Serie A, la Lega è fiduciosa: c’è un’ipotesi che riguarda anche il Napoli

La Lega Serie A ha deciso, dopo l’assemblea di quest’oggi, di continuare tutte le competizioni sulla base del nuovo protocollo firmato ieri e che andrà in vigore da domenica 9 gennaio. Inoltre, nella riunione governativa in programma mercoledì si auspica di individuare in modo chiaro gli strumenti di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme a tutte le squadre. Come riporta Sportitalia, prende corpo l’ipotesi di spostare a lunedì Torino-Fiorentina, mentre Verona-Salernitana va verso l’ok. Se questo dovesse essere confermato, nel prossimo weekend non si giocheranno solamente Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta. Inoltre, la gara tra Napoli e Fiorentina di Coppa Italia, in programma mercoledì, sarà spostata a giovedì se i Viola giocheranno il lunedì con il Torino.