La vittoria del Napoli sul Bologna dà grande entusiasmo in città, ma il tifo caldo, che potrebbe rendere il Maradona un vero e proprio catino, è ancora assente e per il momento non tornerà.

Infatti, le Curve continuano ad essere vuote dei Gruppi organizzati, per i quali non sono previste concessioni di alcun tipo; nonostante le rassicurazioni del neo Assessore alle Infrastrutture, Cosenza, un personaggio da sempre abituato ad andare in Curva, che ha promesso la creazione di una sorta di Fan Zone, questa possibilità appare remota.

In primis, la società azzurra sostiene che quest’ipotesi è quasi utopia ed è difficilmente realizzabile, ma De Iesu, l’ex questore di Napoli, ha aggiunto un altro carico da 90, spiegando che è quasi impossibile, se non del tutto, fare delle concessioni a gruppi di tifosi e che tutti devono rispettare le leggi e il regolamento d’uso.

Fonte: Il Mattino.