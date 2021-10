Corriere dello Sport – Salernitana, Bonazzoli sprint derby: “Spero di fare i gol per la salvezza”

La Salernitana si prepara per la grande sfida contro il Napoli, in programma domenica alle ore 18. Su tutti, è pronto l’attaccante Federico Bonazzoli, già a quota due gol sia in campionato che in Coppa Italia. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Io vivo questo mestiere con molta passione e cerco sempre di dare il massimo e di segnare. Quando ci riesco, accade qualcosa di inspiegabile. Spero di realizzare altri gol per aiutare la Salernitana a centrare la salvezza”, ha detto l’attaccante di proprietà della Sampdoria.

Proprio lui dovrebbe essere titolare nella sfida di domenica, affiancato a Djuric con alle sue spalle Ribery. Contro il Napoli non sarà una partita come le altre ma il 24enne ex Torino ha iniziato alla grande la stagione, con cinque conclusioni verso la porta avversaria (e come detto, due reti) e avendo fatto registrare la velocità media più alta tra tutti i giocatori granata.