Insigne a Sky: “I rigori li sbaglia chi li calcia. Sul rinnovo e Ghoulam…”

Lorenzo Insigne ha parlato a Sky Sport dopo la doppietta al Bologna nella vittoria del suo Napoli per 3-0. Le sue dichiarazioni: “Ho sbagliato qualche rigore ma poi sono stato pronto a ritirarli, i rigori li sbaglia chi li calcia. Oggi ero sereno ma l’importante era vincere per rispondere al Milan. Il campionato è ancora lungo e sappiamo che siamo forti, chiunque scenda in campo. Dobbiamo continuare così e stare sereni pensando partita dopo partita. Penso che non siamo da meno delle altre, dobbiamo essere consapevoli e poco alla volta ci stiamo rendendo conto tutti del nostro potenziale. Rinnovo? Io sto pensando solo a giocare, le altre cose ci pensa il presidente con il mio agente. Ghoulam? E’ un grande calciatore che è stato molto sfortunato, ha sempre reagito bene e se sta bene ci potrà dare una grossa mano”.