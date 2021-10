Top&Flop – Tris azzurro al Bologna per riprendere la vetta. Il migliore e peggiore di oggi sono…

Il Napoli conquista la nona vittoria in campionato e si riprende la vetta della classifica con il Milan. il tris azzurro completato da due rigori di Lorenzo Insigne, ma non è lui il Top di questa sera. Così come un inatteso Flop tra gli azzurri stasera. Ecco chi sono :

TOP: Fabian Ruiz– Lo spagnolo è ormai il comandante del centrocampo come lo è Koulibaly in difesa. Ancora un gran gol di Fabian con un tiro a giro, il terzo della stagione, che sblocca dopo meno di venti minuti la partita portandola in discesa. Tesse la sua ragnatela in mezzo al campo con una fitta rete di passaggi che lo rendono il migliore in Serie A. Trova corridoi dove gli avversari non se lo aspettano e gestisce la cabina di regia da vero leader. Un giocatore ritrovato grazie a Spalletti.

FLOP: Lozano – Il messicano, alla seconda da titolare, continua a non essere il calciatore spacca partite come lo scorso anno. Qualcosa gli sta mancando.Forse la forma, forse la fiducia di non essere sempre titolare. Un patrimonio per il Napoli che va recuperato partita dopo partita. Non riesce per il momento a fare quelle sgroppate che lo avevano reso incubo dei terzini o a saltare l’uomo con facilità. Da rivedere in altre occasioni e speriamo possa essere decisivo per ritrovare lo smalto perduto