VIDEO – Spalletti e Meret increduli dopo l’espulsione: “Davi ti ho detto bravo”

Rocambolesco finale di gara per Luciano Spalletti in Roma-Napoli. Il tecnico partenopeo è stato espulso dopo il triplice fischio che ha sancito la fine delle ostilità per aver, secondo l’arbitro, aver applaudito ironicamente la prestazione di quest’ultimo.

L’ex Inter e Roma tra le altre è rimasto esterrefatto dopo l’estrazione del cartellino rosso. “Ti ho detto bravo Davi” urla Spalletti incredulo e amareggiato. Tra i calciatori del Napoli vicino al lui c’era Alex Meret, piuttosto stupito, cerca spiegazioni da parte del direttore di gara.

Di seguito il video dell’accaduto: