Il Mattino – Mourinho: “Napoli in cima, ma ora non si guarda la classifica…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da José Mourinho, nel post gara tra Roma e Napoli.

Il tecnico giallorosso ha ribadito quanto la gara sia stata ad alta intensità, sottolineando la forza di entrambe le squadre.

Queste le sue parole: “Una grande partita e la sensazione che ho avuto io, mi è sembrata di alto livello. Lo 0-0 mi sembra buono, e rispetto a vent’ anni fa quando all’ estero si sarebbero annoiati per uno 0-0 della Serie A credo che chi ha guardato la gara si è divertito. È stata una partita dura per tutti. Molto intensa, grande concentrazione, non paura ma rispetto tra le

squadre. Alla fine anche io sono uscito stanco, come lo erano i miei calciatori”.

In seguito, sul Napoli dice: “Ora è la capolista ma non è importante adesso la classifica. Più importante guardare la classifica dell’anno scorso per capire la differenza e per capire dove stanno quelle più forti. Quello che conta è quello che ho visto. E alla fine ho visto la stanchezza di chi ha dato tutto”.