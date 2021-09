MondoNapoli Live non ti lascia mai, anzi ti tiene compagnia e ti accompagna nel campionato del Napoli.

Oggi gli azzurri scendono in campo contro la Sampdoria e per questo motivo, la nostra equipe live non ti abbandona mai; infatti, dopo il prepartita nel pomeriggio, ci vediamo per una nuova diretta stasera alle 21.

Ovviamente sarà dedicata al postpartita di Sampdoria-Napoli, in cui analizzeremo i dati della partita, le pagelle, i top e i flop e faremo un punto sulla classifica dopo 5 giornate.

Non mancate, ti aspettiamo alle 21. Questi i nostri sponsor:

You&Me Eventi

Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143

La Piazzetta in Piazzetta San Carlo All’Arena, 2 a Napoli.