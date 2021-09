Osimhen: “Per me era importante iniziare al meglio. Spalletti? Vi spiego cosa mi ha insegnato”

Osimhen è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria del Napoli al Luigi Ferraris contro la Sampdoria.

Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sei già a 5 goal in questa settimana, cosa è successo? “Per me era importante iniziare bene. Il Mister mi ha chiesto di essere tranquillo in campo, mi ha dato molta fiducia. Il miglior modo per ripagare la sua fiducia è fare gol. Sono ancora dispiaciuto per quello che è accaduto lo scorso anno tra covid ed infortunio. Ma ora voglio fare bene”

Su Spalletti: “Sono Onorato di avere un allenatore come Spalletti. Lui mi da tanto. Dopo l’allenamento si ferma sempre per darci consigli. Lavoriamo molto insieme“

Abbiamo notato che parli molto con i centrocampisti, cosa chiedi a loro? “In campo è importante la comunicazione tra i giocatori. Non solo in gara, ma anche in allenamento. Così riusciamo a capire quali movimenti compiere“

Hai imparato qualcosa in Italiano? Prova a dire qualcosa ai tifosi: “Ciao Sono Victor Osimhen, forza Napoli sempre”. Ride (ndr)