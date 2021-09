Alessandro Giuliano, questore di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo sull’ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di Napoli-Juventus.

Ecco quanto affermato: “I cancelli saranno aperti a partire dalle 14:00. Inoltre abbiamo richiesto la presenza di più di 400 steward. Chiedo ai tifosi di rispettare l’orario e di arrivare in anticipo, non arrivate nell’ultima ora. Non bisogna ripetere la stessa situazione di Napoli-Venezia”.