Carmine Sgambati, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte sui disagi legati all’ingresso dello Stadio Diego Armando Maradona.

Ecco quanto affermato: “Disagi per l’ingresso allo stadio? Tutte le problematiche sono all’attenzione di tutte le persone coinvolte in questo discorso. Questo problema riguarda sia la presenza del Reddito di Cittadinanza ma anche il fatto che gli steward percepiscono 2 euro all’ora. La società ha il dovere di trovare la soluzione perché gestisce l’evento, non il Comune. La Polizia gestisce l’ordine pubblico ma le altre problematiche riguardano esclusivamente alla società”.