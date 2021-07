Emerson Palmieri, il Chelsea spara alto: previsto incontro con Giuntoli

La prima scelta per la corsia di sinistra del Napoli si chiama Emerson Palmieri. Lo ha fatto indirettamente, ma non troppo, capire quest’oggi anche Luciano Spalletti in conferenza stampa. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, la richiesta del Chelsea è alta e si aggira sui 20 milioni di euro. La prossima settimana è previsto un incontro tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e la dirigenza blues. Il ds azzurro proverà ad abbassare le pretese del club londinese.