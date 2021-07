Con la nuova assegnazione dei diritti tv, cambiano gli scenari sui prezzi da pagare alle emittenti televisive, come, ad esempio, Sky.

Infatti Sky, dopo aver comprato solo 3 partite su 10 per ogni giornata per quanto riguarda la Serie A, ha rivisto la sua politica tariffaria per il pacchetto Sky calcio. Questo il comunicato di Sky:

“Dal 1° ottobre il costo di Sky Calcio scende a 5€ al mese.

Ti anticipiamo che dal 1° ottobre il costo di Sky Calcio scende a 5€ al mese automaticamente, con una riduzione di 10,20€ al mese del tuo canone di abbonamento Sky, anche se sei un cliente con abbonamento promozionato.

Inoltre, ti ricordiamo che dal 1° luglio al 30 settembre 2021, il costo di Sky Calcio per te è azzerato”.