SKY – Napoli bloccato il portiere Vaclik del Sevilla: i dettagli

Notizia clamorosa per quanto riguarda il Napoli, infatti Gianluca Di Marzio ha appena dichiarato ai microfoni di Sky:

“Il Napoli ha bloccato, opzionato, il portiere della Repubblica Ceca e del Siviglia Tomáš Vaclík in scadenza con il club spagnolo. Aspettando di capire il futuro di David Ospina, il club azzuro ha bloccato il portiere ceco protagonista di questo Euro20. Il portiere ha già un preaccordo con il Napoli, toccherà adesso alla società azzurra decidere se andare avanti nei prossimi giorni o lasciar decadere l’opzione. Il Napoli potrebbe decidere di mettere sotto contratto Vaclik in caso di partenza di Ospina e fargli fare il vice-Meret, o magari anche prenderlo e girarlo in prestito”.