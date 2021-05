La questione Champions League potrebbe clamorosamente riaprirsi per il Napoli: infatti, la Juventus può rischiare, al pari di Real Madrid e Barcellona, una clamorosa esclusione dalla Champions.

E a commentare questa notizia ci ha pensato Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, che ieri ha intervistato Ceferin e ha commentato, ai microfoni di Radio 24, le possibili decisioni della Uefa:

“La Commissione disciplinare prenderà una decisione in tempi brevi e credo si vada verso un’esclusione della Juve, del Barcellona e del Real Madrid dalla prossima Champions. Ovviamente, in tal caso, si andrebbe davanti al Tas di Losanna e davanti alla giustizia ordinaria. Dalle parole di Ceferin ho percepito molta fermezza e convinzione nel voler punire i 3 club ribelli; io volevo ricordare che ho fatto solo le domande che volevo fare e non volevo in alcun modo schierarmi contro la Juve”.