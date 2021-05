Roberto Mancini sta preparando l’Europeo che l’Italia inizierà a partire dall’11 giugno quando giocherà all’Olimpico contro la Turchia.

Il ct sta guidando un preritiro in Sardegna in cui ha convocato 33 giocatori; ebbene, oggi Mancini ha operato una prima scrematura riducendo il gruppo a 28 giocatori, ma entro martedì il ct diramerà la scelta definitiva per gli Europei.

Al momento, nella lista dei 28 rientra il nome di Politano, azzurro in bilico, a differenza di Meret, Di Lorenzo ed Insigne che sono sicuri di andare all’Europeo.

Mancini ha due dubbi da sciogliere: infatti, deve decidere se portare uno tra Sensi o Cristante, mentre Politano se la gioca con l’infortunato Verratti; dovrà essere Mancini a decidere se portare un centrocampista o un attaccante in più. Questa la lista dei 28: