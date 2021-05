Il Napoli prova molta rabbia per il pareggio odierno, frutto(come accade quasi sempre, di episodi), e questa volta gli episodi sono andati a sfavore.

Ma, questi episodi non sono solo per i meriti del Cagliari, ma anche per alcuni dubbi dovuti alle scelte dell’arbitro Fabbri; in particolare, gli azzurri sono furiosi per il goal annullato a Victor Osimhen, ad inizio ripresa, per una spinta su Godin che lascia alcuni dubbi.

Questa scelta lascia dei dubbi anche in alcuni tifosi, e anche tanta amarezza: in particolare, un tifoso vip come Diego Armando Maradona Junior, ha criticato con alcune storie su Instagram la decisione di annullare il goal ad Osimhen. Queste le immagini: