In questo pomeriggio molto ricco di emozioni da un punto di vista calcistico, arrivano notizie sconvolgenti anche dai campionati esteri.

Infatti, una partita decisiva in Premier League per la zona Champions, un big match del calibro di Manchester United-Liverpool, non si è potuta giocare a causa dell’invasione di campo dei tifosi dello United.

Infatti, sin dalle prime ore del mattino, i tifosi della squadra di casa si sono riuniti per protestare contro i Glazer e la loro proprietà, sempre per l’annosa questione della SuperLega.

Ebbene, dopo 2 ore di attesa da parte degli arbitri, la sfida della Premier League è stata rinviata a data da destinarsi.

Insomma, i supporter inglesi ancora non hanno digerito il progetto SuperLega e continuano a dimostrare.