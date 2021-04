Gazzetta – Il rinnovo di Insigne è atteso in estate, spunta la visita al Milan

Lorenzo Insigne non è stato ancora contattato dalla società per discutere dell’eventuale rinnovo.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il suo procuratore ha fatto visita al Milan negli ultimi giorni e questa notizia non è passata per niente inosservata. Società e calciatore si incontreranno a fine campionato per discutere ed accordarsi. Senza rinnovo, però, è difficile presuppore una sua permanenza.

In questo momento è davvero difficile pensare, però, che le strade tra Insigne e il Napoli si separeranno a fine stagione. Il numero 24 azzurro ama la città e sta vivendo una delle sue migliori stagioni in azzurro. Vedremo cosa accadrà a fine stagione, ma potrebbe anche solo essere questione di tempo.