CorrSport – Napoli e Juve in perfetta parità, decisiva la differenza reti

I due scontri diretti tra Juventus e Napoli descrivono una perfetta parità tra andata e ritorno.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, sarebbe dunque decisiva la differenza reti a fine campionato in caso di parità di punteggio in classifica. Una dinamica che non accade molto spesso in campionato e che per quest’anno rappresenta un unicum. Al momento la sfida tra le due compagini è abbastanza serrata, con la Juve a quota +32 e il Napoli a quota +29. Tutto si deciderà nelle prossime nove gare di campionato.

Spunterebbe, poi, un altro sistema di classificazione in caso anche di parità nella differenza reti: sarebbero valutate a quel punto le reti in campionato e trionferebbe la squadra con il bottino più ampio.