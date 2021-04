Repubblica – ADL pensa al futuro: contatti con l’entourage Sarri

Secondo quanto riportato da La Repubblica, pare che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, abbia in mente un Sarri bis.

Con l’addio, ormai imminente, di Gennaro Gattuso a fine stagione, il patron della squadra azzurra pensa già all’alternativa e tra i nomi dichiarati in questo ultimo periodo (tra cui Juric e Italiano), spicca anche quello dell’ex allenatore di Chelsea e Juventus, Maurizio Sarri.

Al “Comandante” non dispiacerebbe un ritorno sulla panchina del Napoli, ma non è, di fatto, la sua unica scelta: la Roma, infatti, è interessata a lui per il dopo Fonseca.