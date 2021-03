LIVE – Sassuolo-Napoli 2-1: terminato il primo tempo al Mapei

Termina il primo tempo al Mapei Stadium, sul risultato di 2-1 tra Sassuolo e Napoli.

Parte bene il Sassuolo, al 10′. con Caputo: l’attaccante si crea lo spazio in area e calcia di punta, ma il tiro viene deviato in angolo. Al 15′ si rende pericoloso il Sassuolo, con Berardi. L’attaccante neroverde, in profondità, prova a incrociare col destro, ma trova l’opposizione di Meret, con i piedi.

Al 22esimo, il Napoli va in vantaggio, con uno strepitoso destro a giro di Lorenzo Insigne, ma dopo due minuti viene annullato per fuorigioco da VAR.

GOL SASSUOLO – Sullo sviluppo di un calcio di punizione, di testa Maksimovic spiazza Meret e regala il vantaggio alla squadra di casa.

GOL NAPOLI – Il Napoli si rimette subito in partita grazie a Zielinski che riceve un passaggio in orizzontale di Demme e col mancino a giro, dal limite, trova l’angolo che trafigge il portiere.

RIGORE SASSUOLO – Triangolazione tra Rogerio e Djuricic. Il primo che appoggia in mezzo per Caputo, affossato da dietro da Hysaj. Sul dischetto Berardi, che porta di nuovo in vantaggio il Sassuolo.