Sky – Napoli-Granada: Maksimovic dal 1′, pronto un nuovo tridente leggero

Domani alle ore 18:55 sarà la volta di Napoli-Granada, con gli azzurri chiamati ad effettuare una rimonta dallo svantaggio di 2-0 subito in Spagna. Ci sono ancora diverse assenze, a partire dalla porta, dove ci sarà ancora una volta Alex Meret. Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di Sky Sport, in difesa ci sarà Maksimovic ad affiancare Koulibaly, Bakayoko e Fabian in mediana con Zielinski a fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Davanti pronti Elmas, Politano ed Insigne in una sorta di tridente leggero visti gli infortuni di Mertens, Osimhen e Petagna. Di seguito la probabile formazione:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian, Zielinski; Elmas, Politano, Insigne.