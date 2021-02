Gattuso ai tifosi: “Sono il primo responsabile e ciò che facciamo non basta ma ci stiamo impegnando!”

Il Napoli dovrà affrontare il match contro il Granada, valido per i sedicesimi di ritorno di Europa League. Gennaro Gattuso ha dunque rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa oggi:

I tifosi non possono esprimere il proprio giudizio a causa degli stadi chiusi, ha un messaggio per loro? “C’è poco da rispondere, siamo attraversando un momento negativo e stiamo facendo fatica a dare continuità. Indossiamo una maglia storica e rappresentiamo una città fantastica. Il primo responsabile sono io, c’è da parlare poco e riuscire a fare risultati positivi e basta. In questo momento quello che stiamo facendo non basta, penso che non bisogna parlare tanto ma fare più fatti”.