Granada-Napoli, Karasev dirigerà la gara! Due i precedenti azzurri con l’arbitro russo

L’Europa League si avvicina! Il Napoli di Gattuso affronterà, per i sedicesimi di finale, il Granada. La gara d’andata si disputerà giovedì in Spagna. A dirigere la gara sarà l’arbitro russo Sergei Karasev, che ha già diretto in due precedenti gli azzurri. A riferirlo è la SSC Napoli attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“Sarà l’arbitro russo Sergei Karasev a dirigere Granada-Napoli, sedicesimo di andata di Europa League.

Assistenti: Demeshko-Gavrilin. IV Uomo: Moskalev. VAR: Meshkov-Ivanov.

Karasev ha già arbitrato gli azzurri in Europa in 2 precedenti, entrambi in Champions League:Napoli-Marsiglia 3-2 del 6 novembre 2013; Napoli-Besiktas 2-3 del 19 ottobre 2016″