Su questo Napoli, dimostratosi redivivo contro lo Spezia, pende un’ombra di un grande tecnico pronto a tornare: Rafa Benitez. Ormai si sa da giorni che De Laurentiis, sfruttando il buon rapporto amichevole con il suo ex tecnico, ha sondato il terreno per un suo ipotetico ritorno.

Lo spagnolo attende gli sviluppi con la partita di Napoli-Parma e si prepara nella sua villa di Liverpool. Benitez è stato chiamato da inizio settimana, come altri tecnici, per iniziare solo un discorso e vedere se c’è una volontà di fondo per tornare a Napoli.

Gattuso dovrebbe restare fino a fine stagione e questo è l’augurio di De Laurentiis, ma in caso di ulteriori passi falsi, lo spagnolo potrebbe essere la prossima mossa. Lo riporta il Corriere dello Sport.