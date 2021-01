FOTO – La Curva B suona la carica: striscione a Castel Volturno per Insigne dopo il rigore fallito

Suona la carica la Curva B degli azzurri, invitando Insigne e i suoi compagni a non abbassare la testa dopo la brutta sconfitta in Supercoppa con la Juve e il rigore sbagliato dal Capitano partenopeo. “Chi osa può sbagliare, ma ora testa alta e continuate a lottare!” E’ la dedica esposta all’uscita dal centro sportivo di Castel Volturno, con il Capitano del Napoli e la squadra che verrà caricata dallo striscione esposto prima della partenza per Verona.

Di seguito la foto dello striscione che sta circolando sui social proprio in questi minuti: