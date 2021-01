Dalla Cina – Si scioglie il binomio azzurro Hamsik-Benitez al Dalian: l’allenatore dice addio ai cinesi

Si scioglie il binomio ex Napoli Benitez-Hamisk al club cinese del Dalian. E’ infatti ufficiale l’addio dell’allenatore campione d’Europa col Liverpool nel 2005, come si apprende da un comunicato apparso sul sito ufficiale rafabenitez.com. Motivo dell’addio è la volontà di Benitez e il suo staff di star vicino alle proprie famiglie durante questo particolare momento causato dalla pandemia, di seguito la lettera di ringraziamenti che l’ex Napoli ha scritto per ringraziare il club:

“Sfortunatamente, nell’ultimo anno il diffondersi del Covid-19 ha cambiato le nostre vite e i nostri pogetti. Da oggi, il e il mio staff non saremo più parte del Dalian Professional F. C.. E’ stata un’esperienza incredibile e per questo voglio ringraziare tutto lo staff, i medici, e i giocatori; il loro impegno verso di noi al primo posto, così come il supporto mai mancato nel periodo in cui siamo stati qui, il loro contributo è stato magnifico. La pandemia purtroppo è ancora qui, per tutti noi, e la priorità nel voler salvaguardare le nostre famiglie è il motivo principale per il quale abbiamo preso questa decisione.

Lasciamo in China, e specialmente nel Dalian, bellissimi ricordi di amici e di una città che possiede dei tifosi speciali. Abbiamo cercato di imparare e capire la loro cultura e di trasmettere in maniera professionale la visione europea del calcio. Sono convinto di lasciare qui un metodo e una struttura che permetterà al club di andare avanti con successo.

Dico arrivederci in queste tristi circostanze, ma allo stesso tempo sono convinto che ci sarà un grande futuro per il Dalian Pro FC. Good luck and best wishes”.