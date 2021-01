Gattuso: “Zielinski giocatore completo, siamo la squadra che crea di più. Osimhen? Sa di aver sbagliato”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Cagliari-Napoli.

“Problema all’occhio? C’è di peggio, andiamo avanti. Zielinski? Io mi sognavo di fare i goal di Zielinski da calciatore. Riesce a fare cose incredibili, è completo, danza sul pallone, fa delle sterzate incredibili. Se continua a migliorare in questo modo, può arrivare lontano e diventare un grandissimo calciatore; deve solo essere più cattivo negli ultimi 20 metri. Utilizzo questi metodo perchè lui è adatto da trequartista ed ha capacità fisiche e tecniche incredibili”.

Sulla cattiveria sotto porta e sulla distrazione difensiva: “Puoi avere difficoltà, ma mi fa arrabbiare non avere veleno sotto porta. Oggi abbiamo fatto molto bene, abbiamo creato 10 occasioni da palle goal, pochi ci riescono, e sono d’accordo. Sul goal sembravamo dei ragazzini, ma manca il veleno sotto porta. Siamo la squadra che crea di più e fa creare meno Qui entra la mentalità, è un fatto di mentalità. Siamo stati bravi a ribaltarla, altrimenti dovevamo solo punirci se non la vincevamo oggi”

“Osimhen? Lippi mi diceva che dovevo bollire nel mio brodo quando sbagliavo. Ora tocca a lui; ha chiesto scusa. Lui dà tutto quando lavora, sa che ha commesso un errore. Noi lo aspettiamo, ha chiesto scusa; dopo sia io che la società prenderemo alcune decisioni. Multa? Io non decido nulla, ma mi piace rapportarmi con i giocatori. La responsabilità di mandarlo in Nigeria l’ho presa anche io, come quella di mandarlo in Belgio, dunque entrambi abbiamo fatto una figuraccia. L’errore l’abbiamo commesso entrambi. Quando tornerà, gli parlerò e poi dovrà tornare al 100%, perché è importante per noi. Ripeto, ha sbagliato, sicuramente pagherà quello che deve pagare”.