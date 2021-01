Anche oggi, la Protezione civile ha pubblicato i dati relativi alla diffusione del contagio in Italia con il bollettino quotidiano; è importante leggere questi dati per capire come si muove l’epidemia alla luce della campagna di vaccinazione appena iniziata. Questi i dati:

Nuovi positivi: 14245(+0,7%)

Decessi: 347(+0,5%)

Guariti: 14746(+1%)

Soggetti attualmente positivi: 576214

Incremento dei soggetti attualmente positivi: – 848(-0,1%)

Tamponi: 102947

Rapporto Nuovi Contagi/ Tamponi: 13,8%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

Questi i dati regione per regione:

Lombardia 485.070: +1.709 casi, +0,3% (ieri +1.402)

Veneto 265.264: +3.419 casi, +1,3% (ieri +3.165)

Piemonte 200.060: +741 casi, +0,4% (ieri +433)

Campania 192.418: +619 casi, +0,3% (ieri +392)

Emilia-Romagna 177.988: +1.818 casi, +1% (ieri +2.035)

Lazio 167.920: +1.681 casi, +1% (ieri +1.275)

Toscana 121.770: +355 casi, +0,3% (ieri +498)

Sicilia 96.547: +1.047 casi, +1,1% (ieri +734)

Puglia 93.653: +950 casi, +1% (ieri +344)

Liguria 61.305: +221 casi, +0,4% (ieri +203)

Friuli-Venezia Giulia 51.301: +200 casi, +0,4% (ieri +359)

Marche 42.974: +372 casi, +0,9% (ieri +285)

Abruzzo 35.953: +207 casi, +0,6% (ieri +23)

Sardegna 31.861: +194 casi, +0,6% (ieri +189)

P. A. Bolzano 29.946: +96 casi , +0,3% (ieri +86)

Umbria 29.440: +202 casi, +0,7% (ieri +50)

Calabria 24.590: +150 casi, +0,6% (ieri +175)

P. A. Trento 22.279: +130 casi, +0,6% (ieri +116)

Basilicata 11.102: +81 casi, +0,7% (ieri +39)

Valle d’Aosta 7.332: +35 casi, +0,5% (ieri +7)

Molise 6.673: +18 casi, +0,3% (ieri +21)