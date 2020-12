Omar Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Domani Victor tornerà finalmente in Italia. Osimhen è pronto per giocare, l’infortunio è stato più duro del previsto. Ieri l’ho visto per la prima volta felice. È pronto. Anche contro il Cagliari può essere in campo. Victor è un vincente. Per il 2021 non si è posto nessun obiettivo specifico, perchè vuole arrivare fino in fondo ad ogni competizione alla quale partecipa il Napoli. Osimhen si è dispiaciuto molto del problema all’occhio di Gattuso. I due hanno un rapporto speciale, senza contare di quanto è stato importante per il suo arrivo in Italia”.