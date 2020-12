La nostra redazione è riuscita a mettersi in contatto con Edinson Cavani per un breve commento sul murales a lui dedicato della nuova fermata “Mostra Maradona”:

Edi, Napoli non dimentica il suo re. Sei indelebile nei cuori dei tifosi e ciò è dimostrato dalle continue attestazioni di stima e anche dal murales che giganteggia nella fermata di Mostra Maradona, hai avuto modo di vederlo?

“Si l’ho visto e sono emozionatissimo. È l’ennesima dimostrazione d’affetto da parte di Napoli che non dimenticherò mai”.

Gira sui social una foto con i tuoi “piccoli napoletani”, i tuoi figli, che ammirano il murales. Che hai provato?

“Ho visto quella foto ed è bellissima. L’emozione si è raddoppiata vedendo i miei figli ammirare quel murales. Non si può spiegare”.

Cosa vuoi dire ai tifosi napoletani?

“Solo grazie. Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli penso alla gioia, perché so che ho fatto tanto per loro e loro mi continuano ad omaggiare con tutto questo”.

Edinson Cavani chiosa così e conferma ancora una volta il suo grande ed eterno amore verso Napoli ed i napoletani.