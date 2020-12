Auriemma a TS: “Torna Mertens, bagarre a centrocampo: le ultime”

Il Napoli di Rino Gattuso affronterà stasera alle 18.55 la Real Sociedad per l’ultima gara di un girone F non ancora definito.

Nel suo editoriale a Tuttosport, il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma spiega:

“Nessun turnover esasperato, in programma: ritorno al 4-2-3-1 con maglia da titolare per Fabian e Maksimovic, chiamato a far riposare Manolas“.

“Zielinski sembra esser ormai destinato al ruolo di sottopunta. Gattuso penso che confermerà Insigne a sinistra e, probabilmente, inserirà Politano per Lozano. In avanti Petagna dovrebbe lasciare il posto a Mertens“.

“Fabian dovrebbe essere pronto per i novanta minuti, ma sostituire un Demme in gran forma sembra essere un azzardo. Vedremo”.