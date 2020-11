Repubblica – La mancata partenza per Bologna di ieri sarà utile per il ricorso di oggi

Oggi alle ore 15.30 l’Avv. del Napoli Grassani ed Aurelio De Laurentiis saranno in udienza per cercare di sovvertire le sorti azzurre dopo le decisioni del Giudice Sportivo Mastrandrea.

Nel reclamo De Laurentiis dimostrerà come il Napoli proprio ieri per la gara contro il Bologna per un guasto all’aereo ha deciso di partire il giorno stesso del match e che, dunque, avrebbe fatto tranquillamente lo stesso anche per la gara contro la Juventus se non ci fosse stato il fermo dall’Asl.

Fonte: Repubblica