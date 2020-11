Prima dell’intreccio di mercato che lo ha coinvolto in estate, Arek Milik segnò l’ultimo rigore della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Questo permetterà al Napoli di Gattuso di disputare la Supercoppa Italia per un nuovo scontro con i bianconeri.

L’edizione odierna de Il Mattino parla della possibile data della Supercoppa:

“La Lega sta facendo tutte le valutazioni del caso per programmare una data che vada bene ad entrambi i club. Per il momento, è stata individuata come data possibile quella del 20 gennaio 2021. Questo, se non dovessero stravolgimenti al calendario ulteriori. Invece, per la sede, due le opzioni: Milano o Roma”.